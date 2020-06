Cepillín confiesa que fue a fiestas del Señor de los Cielos y Caro Quintero

Ciudad de México.- Ricardo González, conocido por su personaje de Cepillín hizo una revelación en donde señala que en los años noventa asistió a fiestas infantiles de narcotraficantes como Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, y Caro Quintero, a quienes describió como “excelentes personas”

Mediante una entrevista que realizó para 24 Horas, el comediante relató que en una ocasión fue a un bautizo de la familia del Señor de los Cielos en donde incluso le regaló un centenario: “Me contrató para una fiesta y hasta me regaló un centenario porque era un bautizo. ¿Cómo te le vas a poder acercar a gente importante de ese nivel? No. Tú llegas, payaseas, lo saludas. Era un bautizo: bolo, centenario, das las gracias. Fue en los años 90”.

En el caso de Caro Quintero, Cepillín reveló que la familia lo trató como rey y defendió que él solo fue a hacer su trabajo, pues para ello fue contratado: “El artista va a donde lo contratan. Vas ahí y a la hora a la que llegas te das cuenta que son gente famosa. Me atendieron como rey, como mago, me pagaron muy bien y ya. Uno como artista no dice -¿Para quién?-. Tú vas y cobras. Yo soy un payaso no policía ni fiscal ni Ministerio Público”.

Además, Cepillín dijo que en alguna de esas fiestas llegó a encontrarse con Roberto Gómez Bolaños “Chespirito”.

