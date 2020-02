Chofer de Didi graba a usuaria por debajo de su falda

México.- Una mujer, que solicitó el servicio de taxi de aplicación en el Estado de México, denunció que el chofer la aplicación Didi grabó por debajo de la falda mientras ella acomodaba a su hija de tres años dentro del coche.

Tomada por sorpresa por quien le brindaba el servicio de transporte, Luisa lamentó no haberse dado cuenta de la situación y dijo que fue gracias a un vecino de la zona que se percató del acoso del que era víctima.

“Es la parte de enojo de no me di cuenta. No vi que estaba ahí porque estaba enfocada en mi hija”, dijo para En Punto, programa de Denise Maerker.

Según con el testimonio de la víctima, posterior a la alerta que recibió, solicitó a los domicilios aledaños poder revisar las cámaras de seguridad.

Posteriormente, afirmó, procedió a denunciar a su acosador, identificado como Carlos Alberto y quien manejaba un auto modelo Vento, marca Volkswagen, placas NFB1271.

No obstante, lamentó que Didi, aplicación a la que solicitó el servicio, no actuara con brevedad. Además, dijo, no recibió la notificación de denuncia por parte de la Fiscalía, ya que de acuerdo con su testimonio, le informaron que debía viajar a las oficinas de la empresa, misma que se encuentra Monterrey.

“Me contestaron. Fueron amables. Tardaron, sí, como de esperar así de ‘a lo mejor se le olvida y a lo mejor ya no hace nada, y lo deja así'”, comenta Luisa.

Sin embargo, ante el nulo actuar de la empresa, decidió denunciar a la Fiscalía Especializada de Delitos Sexuales e invitó a denunciar en caso de ser víctimas de un hecho similar.

“No (se debe) permitir que haya personas como este tipo, que con el afán de sentirse más hombre o de jugar, dañe y utilice a las mujeres… Tenemos que hablar y tenemos que luchar”, sentenció.

