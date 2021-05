Claudio Méndez se une a la campaña de MORENA; hace dos días renunció al gobierno de Silvano

Naomi Carmona / Grupo Marmor

Morelia, Michoacán.- Claudio Méndez Fernández, quién hace dos días todavía era el Secretario de Cultura del gobierno que encabeza Silvano Aureoles Conejo, renunció a su cargo para unirse al proyecto “Juntos haremos Historia” y la campaña a gobernador de Alfredo Ramírez Bedolla.

El anuncio se dió está mañana ante los medios de comunicación, en dónde Méndez Fernández aseguró que su decisión se trata de congruencia y afinidad con los ideales de los morenistas. “Las diferencias nos definen, los de enfrente tienen intereses, nosotros tenemos principios”, manifestó.

Ante los cuestionamientos de su repentina renuncia a la SECUM, dijo que ya estaba convencido de no querer pertenecer a un grupo elitista.

“Mi prioridad es Michoacán, yo no estoy sumándome a este proyecto buscando un trabajo, es mucho más importante cuidar y rescatar a Michoacán, ese es mi motivo principal. Yo no podía estar en una administración pública que trae a un candidato oficial y el cual representa todo lo que no quiero para el estado; es un grupo elitista, que ha metido en problemas a la UMSNH. Fue una decisión fácil porque no me tuvieron que convencer, convencido ya estaba”.

Por su parte, el candidato a la gubernatura, descartó que a Claudio Méndez se le haya prometido un cargo para unirse a su equipo, ya que aún no están pensando en la repartición del gabinete.

“En este momento no estamos pensando en gabinete, ni en las posiciones, ni en los cargos, estamos pensando en un proyecto y así estamos todos. Quien se suma lo hace en una dinámica armoniosa de trabajar en conjunto. No hay más allá de transformar Michoacán”.

Por último, el coordinador de MORENA a nivel estatal, Raúl Morón Orozco, calificó la decisión del ex funcionario como valiente y muy oportuna.