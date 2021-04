CNTE afirma “vacuna no es motivo suficiente para regresar a clases, se requieren protocolos de higiene”

Kate Arizmendi | Grupo Marmor

Morelia, Michoacán.- Ante el arranque de la vacunación a maestros en cinco estados y el anuncio de que en mayo llegarían las vacunas para Michoacán, integrantes del magisterio estatal se dicen entusiasmados con el regreso a clases, pero no conformes.

Gamaliel Guzmán, dirigente de la sección XVIII de la CNTE expresó que están a favor de la vacunación siempre y cuando se garantice para todo el magisterio, además para el posible regreso a clases no bastaría con la vacuna, sino que las autoridades deben establecer todo un protocolo que brinde seguridad a todo el sector educativo.

“Es importante que haya seguridad sanitaria para la población estudiantil, incluyendo obviamente a los docentes y al personal de apoyo, sobre todo que se garanticen protocolos en todos los centros educativos”, señaló.

Manifestó además que se trabajó en una consulta sobre el posible regreso a clases presenciales para conocer las condiciones en las que se encuentran los maestros, previo a la reapertura de las escuelas.

En esta consulta se estableció que las condiciones no son aptas en todos los centros, ya que muchos no cuentan con lo básico para mantener protocolos de higiene tales como agua potable o sanitarios. Del 100 por ciento de escuelas consideradas en la metodología de esta consulta, el 35.5% de las escuelas no cuentan con agua potable y el 27.8% no tiene sanitarios.

Gamaliel Guzmán afirmó que esta consulta será entregada a las autoridades con quienes esperan mantener una mesa de trabajo ante la apertura de aulas posiblemente para el próximo ciclo escolar.