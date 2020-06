Comerciantes de flores en panteón se niegan a cerrar; “sino vendo, no como”, aseguran

Paola Mendoza / Grupo Marmor

Morelia, Mich., 18 de junio de 2020.- Pese a la prohibición por parte del Ayuntamiento de Morelia para que vendedores se establezcan a las afueras de los cementerios este Día del Padre, los comerciantes se niegan a atender este llamado, ya que “si no venden no comen”, resaltó la vendedora de flores, Sara Méndez.

En entrevista con Grupo Marmor, la oferente lamentó la decisión de la administración municipal, precisó que con cierre de los campos santos es suficiente para echarle la venta para abajo, pero con el cierre los locales los dejan con deudas y sin comer.

“Se nos va a echar a perder la flor, ojalá nos hubieran avisado con tiempo, para no haber surtido la flor, (…) no tienen porque perjudicarnos y cerrarnos a nosotros, sino hay panteones no hay gente y no vendemos, pero no podemos cerrar, si cerramos se nos quema flor por el calor” explicó.

En su caso, la señora Sara pidió fiados cuatro mil pesos en flores a sus proveedores, los cuales ante la actual situación no sabe cómo podrá pagar.

“Quien nos va a pagar lo que invertimos, si el gobierno una despensa que pedimos no llegó, si estuviéramos a expensas de la despensa ya lo hubiéramos muero de hambre, los comerciantes vamos al día, diario vende uno pa’ comer”, apuntó.

Esta es la situación que viven al menos 15 familias que suelen comercializar sus productos a las afueras del panteón municipal en la ciudad de Morelia, ante el cierre de los campos santos los próximos 20 y 21 de junio, aunado al cierre de los negocios vecinos como medida de prevención a los contagios de Covid-19.