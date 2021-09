Morelia, Michoacán., 26 de septiembre de 2021.- Para el desarrollo de las actividades cívicas y festejos por el 30 de septiembre, el Comité Municipal de Salud acordó una serie de medidas orientadas a salvaguardar la salud de las y los asistentes al programa que se desarrollará ese día tan importante para Morelia, respetando en todo momento a los protocolos sanitarios para reducir el riesgo de contagios de Covid 19.

Frente autoridades de los tres niveles de gobierno y representantes de Cámaras empresariales, el secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, reconoció que el trabajo coordinado entre las y los morelianos, sectores comerciales y autoridades, permitirá reactivar paulatinamente la economía.

Sostuvo que el programa considerado para el 30 de septiembre, se fortalecerá con las aportaciones del sector salud, quienes como expertos en la materia, fijarán las directrices preventivas y las condiciones en las que habrían de desarrollarse las actividades.

Asimismo, Yankel Benítez, indicó que los acuerdos del Comité, requieren la corresponsabilidad de la ciudadanía, en aras de que poco a poco se vayan normalizando las actividades sociales, comerciales y productivas.

Por su parte, la secretaria de Turismo de Morelia, Thelma Aquique Arrieta, informó que para el Natalicio de José María Morelos y Pavón, se espera marcar un precedente de civilidad y orden por parte de las y los morelianos, con el desarrollo de actividades públicas ajustadas a los protocolos sanitarios.

En este sentido, el presidente de la Asociación de Comerciantes y Vecinos del Centro Histórico de Morelia, Alfonso GUerrero Guadarrama, celebró la intención del Ayuntamiento de Morelia de reactivar la economía de la capital y afirmó que Covechi se sumaría adoptando diversos protocolos sanitarios e incluso con seguridad privada para el respeto de las medidas.

De esta forma, el jefe de la Jurisdicción Sanitaria 1, Roberto Carlos Quevedo Díaz, detalló la minuta de acuerdos, que quedó de la siguiente forma: Se autoriza la realización de eventos a partir del día 30 de septiembre con un aforos que no supere el 30%, previa supervisión de las medidas sanitarias. Si no se respeta el aforo estipulado, los organizadores no recibirán autorización para eventos; Continúa el horario de operación de los establecimientos con licencias del giro C hasta las 1:00 horas, de jueves a domingo, con aforo no mayor a 60% y con respeto a todas las medidas; Aforo de hasta el 75% de la capacidad de recintos de culto religioso, balnearios, cines, hoteles, espacios turísticos, restaurantes, centros comerciales y salones de fiesta.

Además, continúa la operación de Brigadas de Inspección de Medidas Sanitarias; Continúa la revisión itinerante del transporte público para constatar el 70% de ocupación; y Continúa el muestreo aleatorio en oficinas de gobierno a efecto de tomar medidas contingentes en cada área.