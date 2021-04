Comuneros de San Benito advierten movilizaciones si ayuntamiento no entrega el presupuesto que les corresponde

Naomi Carmona / Grupo Marmor

Morelia, Michoacán.- Habitantes de la comunidad purépecha de San Benito Palermo, advirtieron realizar movilizaciones en caso de que el Ayuntamiento de Los Reyes, no les entregue el presupuesto que les corresponde como autogobierno.

Y es que el pasado lunes el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM), emitió fallo a favor de la comunidad declarando improcedente la impugnación de la administración municipal, y ordenó al ayuntamiento de Los Reyes la entrega del presupuesto directo.

Después de 3 años de procesos jurídicos –todos a favor de San Benito- la presidencia municipal no tiene pretexto jurídico para no reconocer a la comunidad como autogobernada en base a usos y costumbres.

Pavel Guzmán, abogado de comunidades indígenas advirtió que si el ayuntamiento de Los Reyes se resiste a entregar el recurso, los comuneros realizarán movilizaciones para presionar a la autoridad.

“Jurídicamente el ayuntamiento de Los Reyes ha perdido todos los procesos, las impugnaciones, los amparos, todos los recursos los ha perdido; no se trata de haya voluntad política o no, sino que estamos exigiendo al ayuntamiento que acate la resolución de la Suprema Corte. También le estamos mandando el mensaje de que no queremos movilizarnos, no queremos ejercer medidas de presión en contra del ayuntamiento, pero si es necesario lo vamos a realizar porque ya la comunidad ha esperado mucho tiempo”.

Se trata de 3.5 millones de pesos que anualmente le corresponden a la comunidad de San Benito Palermo, es decir, que después de 3 años de juicios, a la comunidad indígena se le debe entregar 10.5 millones de pesos.