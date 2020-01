Conductora de televisión hace comentarios racistas al aire

Jaciel Segundo /Grupo Marmor

Morelia Michoacán, a 19 de enero de 2020.- Esta semana un escándalo mediático sucedió, cuando la conductora de Telediario Vespertino, María Julia Lafuente, realizó al aire comentarios racistas y se volvió viral en redes sociales.

Los hechos ocurrieron luego de que su compañero Luis Carlos Ortiz le presentara un meme que hicieron en contra de ella, mismo en el que colocaron su cara en el cuerpo de una mujer que recibió un apoyo por parte de Vicent Janssen, jugador de Monterrey

“Deben de respetar a uno. ¿Por qué no me lo dicen cara a cara? Porque miren, le sacan. Horrible, las manos no las tengo así, prietas, horribles, nacas, esas no las tengo“, expresó la conductora.

"Deben de respetar a uno. ¿Por qué no me lo dicen cara a cara? Porque miren, le sacan. Horrible, las manos no las tengo así, prietas, horribles, nacas, esas no las tengo"

Con nuevos memes y señalamientos, los cibernautas expresaron su desacuerdo para con la conductora María Julia Lafuente.

Y con esa cara se atreve a criticar Maria Julia… pic.twitter.com/dgAMFKoTKX — Miguel (@RYDSM11) January 17, 2020