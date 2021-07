Kate Arizmendi | Grupo Marmor

A diario cientos de conductores de apps de transporte sufren diversos incidentes mientras hacen sus viajes, a la mayoría les han intentado quitar el auto, otros más han sido víctimas de asalto o secuestro exprés, Noel no corrió con la misma suerte, a él le quitaron la vida.

Noel era chofer de Uber e InDriver fue asesinado por un pasajero que intentó asaltarlo, le dio dos disparos al conductor, uno en el cuello, otro más en la espalda que le perforó el pulmón y más tarde le quitó la vida.

Uno de sus compañeros, expuso en entrevista que de enero a la fecha se han incrementado el número de incidentes en estas apps, si bien no tiene una cifra precisa, en los grupos de WhatsApp donde se monitorean y “echan la mano” para viajes que les parecen sospechosos, se han reportado cada vez más delitos de los que son víctima los conductores.

“Nosotros hemos alertado a los compañeros que no hagan viajes en InDriver porque no es seguro, ahí cualquiera hace un perfil y pide viajes, no es como Uber que tiene un poco más de filtros para garantizar la seguridad tanto de nosotros como choferes como para los pasajeros, sin embargo, el trabajar en una app como esta no es un motivo para que te quiten la vida”, expresó.

Cuitzeo, Tarímbaro y las orillas de la ciudad, así como las tenencias son zonas peligrosas para realizar viajes a través de estás apps, aseguró el chofer de Uber, quien por motivos de seguridad decidió mantenerse en el anonimato, dijo que “es por la noche y sobre todo en viajes en las afueras de la ciudad donde se dan con mayor frecuencia estos incidentes”.

Sobre el caso de Noel, familiares ya presentaron la denuncia correspondiente en la Fiscalía General del Estado (FGE), aunque algunos choferes lograron identificar a través de redes sociales al pasajero que disparó al chofer, esperan que las autoridades hagan las investigaciones correspondientes.