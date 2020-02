Conmueve historia de chofer de Uber, en Morelia

Morelia, Michoacán.- Este jueves un chofer de Uber conmovió a usuarios de las redes sociales, pues el relato de Alejandro Vidales señala sobre una experiencia que vivió con uno de los conductores de este servicio de la plataforma ya señalada.

El usuario identificado como Alejandro Vidales compartió la historia a través de la página de Facebook, por lo que rápidamente captó la atención y generó reacciones por otros internautas.

La historia reza:

Hoy tenía que ir a la escuela y decidí tomar un Uber. Mi Uber tardó demasiado en llegar a pesar de que estaba cerca de mi casa pero no quise cancelar porque vi que era un señor grande.

Normalmente no suelo hacerles mucha plática a los conductores, pero esta vez fue diferente y le comencé a hacer plática.

Durante el viaje me contó que trabaja desde las 6 am para llevar algo de comer a su familia y que antes era taxista pero por problemas de corrupción y también porque lo asaltaron (golpeándolo, quitándole los zapatos y sus pertenencias más aparte aventándolo a las afueras de la ciudad) a tal grado que pensó que lo iban a matar y prefirió cambiarse a Uber.

Ya que él no contaba con automóvil decidió rentárselo a una persona, la cual le cobra mucha renta y también el auto gasta mucha gasolina y que obviamente él paga y le pone de poquito en poquito porque no le alcanza (me consta porque se detuvo a cargar gasolina).

Al finalizar el viaje me dijo la cantidad a pagar pero por todo lo que me dijo decidí darle mucho más de lo que era, cuando el señor vio el billete volteó a verme y literalmente le brillaron sus ojos 🥺 me dijo que no, que no podía aceptar tanto dinero, yo insistí. Cuando aceptó el dinero me dijo algo que me conmovió demasiado, me dijo: “Muchas gracias joven, con esto que me acaba de dar podré ir a desayunar” siendo las 2:30 pm 🥺🥺🥺🥺🥺

Si alguna vez les toca de chofer consideren en darle algo más, ya que es en lo único que trabaja por su edad y es el sustento de su familia 🥺❤️