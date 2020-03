Conservadores me quieren aislar para tomar conducción del país, dice AMLO

Culiacán, Sinaloa, 29 de marzo de 2020.- En Culiacán, Sinaloa, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a “conservadores” de buscar aislarlo por la emergencia de coronavirus Covid-19 para generar un vacío y apoderarse de la conducción política del país.

“Hoy en la mañana decía yo de que no podía ponerme en cuarentena, irme al retiro, porque se requiere que haya conducción en el país”, dijo López Obrador y remató: “los conservadores quisieran no solo que me apartara y que desapareciera, quisieran que fracasara la Cuarta Transformación que estamos encabezando, pero no les vamos a dar el gusto”.

También el mandatario federal publicó un mensaje en sus redes sociales en el que descartó suspender sus actividades, mientras no muestre síntomas del Covid-19. “Estoy muy bien y de buenas… si hay calentura, si hay tos seca, si hay malestar de cuerpo, dolor de cuerpo más allá de lo natural, porque con la edad duele el cuerpo y más cuando se trabaja 16 horas y lo cuarto, si hay dificultad para respirar, entonces sí hay que hacerse la prueba, pero si no, ¿para qué alarmarnos?, estamos tranquilos y, desde luego, en casa, si no tenemos necesidad de ir a trabajo, hay que quedarnos en casa”, dijo.

“Los conservadores quisieran no solo que me apartara y que desapareciera, quisieran que fracasara la Cuarta Transformación que estamos encabezando, pero no les vamos a dar el gusto”: AMLO pic.twitter.com/bcxxK8RbYj — [email protected] (@Grupo_Marmor) March 30, 2020