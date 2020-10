Convoca Silvano Aureoles a Senadores a mantenerse firmes contra desaparición de fideicomisos

Ciudad de México, a 20 de octubre de 2020.- El Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, llamó a las y los Senadores de la República que forman parte del denominado Bloque de Contención, a mantenerse firmes en la postura del rechazo a la desaparición de los fideicomisos que pretende realizar el Gobierno Federal.

“Ustedes son nuestra esperanza, requerimos que el Bloque de Contención se fortalezca y esta propuesta no suceda, los fideicomisos atienden temas esenciales para la vida del país y no es verdad que lo van a restituir, en salud no lo han hecho, no podemos esperar que lo hagan con los otros temas”, señaló.

En el marco de la reunión del Bloque de Contención con los Gobernadores de la Alianza Federalista, Aureoles Conejo explicó que en el paquete de los 109 fideicomisos que pretenden desaparecer, 65 corresponden a actividades relacionadas con el desarrollo tecnológico y la ciencia.

“Es grave el golpe, sobre todo por la circunstancia que vive el país y que vive el mundo, esto es un despropósito de mayores dimensiones”, apuntó.

Lamentó también la desaparición de la Financiera Rural, a la que se le pretende quitar más de 12 mil millones de pesos, es decir la mitad del patrimonio de una de las instituciones que han permitido el desarrollo del campo en todo el país.

Aureoles Conejo explicó que, el argumento de la corrupción en los fideicomisos que utiliza la federación, es sólo una justificación para concentrar el poder y los recursos públicos.

“Con esta fórmula, la federación sólo intenta justificar una lógica recurrente de la concentración del poder y de los recursos públicos, porque también han tomado decisiones que van en contra de lo que demanda y exige la realidad que vivimos, incluso violando la ley y las normas”, acotó.