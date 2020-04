Coronavirus: Misa de Domingo de Ramos en el Vaticano sin fieles

Morelia, Michoacán.- Debido a la propagación del coronavirus en Italia por primera vez el Domingo de Ramos se celebró sin fieles y a través de streaming esto para evitar el contagio por el brote que ha dejado ya, miles de muertos.

El Papa Francisco solo estuvo acompañado por Guido Marini, los responsables de las celebraciones litúrgicas, y un reducido grupo de auxiliares.

El Obispo de Roma, realizó una corta procesión por la nave central de la basílica, la cual fue adornada con olivos en macetas, mientras él portaba un manojo de hojas de palma.

El llamado del sumo pontífice en la misa de Domingo de Ramos para enfrentar la pandemia, llegó luego de que el presidente Donald Trump pidiera a los estadounidenses prepararse para una semana “horrible”.

Asimismo, el Papa recalcó que en estos momentos las certezas se desmoronan y las expectativas son traicionadas. “Miren a los verdaderos héroes que salen a la luz en estos días. No son los que tienen fama, dinero y éxito, sino son los que se dan a sí mismos para servir a los demás. Siéntanse llamados a jugaros la vida. No tengáis miedo de gastarla por Dios y por los demás: ¡La ganaréis! Porque la vida es un don que se recibe entregándose. Y porque la alegría más grande es decir, sin condiciones, sí al amor. Como lo hizo Jesús por nosotros”.

Agregó, “Procuremos contactar con el que sufre, el que está solo y necesitado. No pensemos tanto en lo que nos falta, sino en el bien que podemos hacer. El drama que estamos atravesando nos obliga a tomar en serio lo que cuenta, a no perdernos en cosas insignificantes, a redescubrir que la vida no sirve, si no se sirve. Porque la vida se mide desde el amor. De este modo, en casa, en estos días santos pongámonos ante el Crucificado, que es la medida del amor que Dios nos tiene”.

