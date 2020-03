Covid-19: Morelianos fabrican caretas para donar a hospitales

Morelia, Michoacán.- Un grupo de morelianos se unen para elaborar caretas y así evitar reducir el riesgo de contagio por coronavirus sobre todo a las personas que trabajen en el sector Salud.

De acuerdo a un vídeo que se compartió a Facebook, detalló que estas mascarillas se donarán a hospitales, uno de los que forman parte a esta noble causa, identificado como Juan Carlos Aguilera señaló “Ahí la llevamos” en sus redes sociales, agregó “Sí se puede”.

Asimismo, en redes compartieron unas imágenes y un texto que se lee:

“Un chingón Juan Carlos G. Aguilera y un chingo de gente chingona. Con su propio dinero Hicieron un prototipo de careta que ya estamos usando nostros probada!! . De marca y obviamente mejor calidad cuesta $400 pesos. A nosotros nos salen en $14 pesos. Con la ayuda de maquila de voluntarios con máquinas de coser. Al principio fue para un pequeño grupo de trabajadores del IMSS, ya conseguimos más para muchos del IMSS. Yo quiero conseguir material para darles al ISSSTE al Civil y al Infantil sé que está muy ambicioso. Pero si vas a hacer algo hacerlo bien con todo👊 ni modo que no podamos atascar de caretas para todos los enfermeros, doctores admirativos, guardias etc. etc. Que se la están jugando en estos momentos cruciales para nuestra ciudad. Cuantos políticos, empresarios y gente que pueden apoyar y cambiar el rumbo de lo que se nos viene, nuestro sistema de salud no se da abasto con los enfermos normalmente. En medida que esto avance no quiero ni pensar la pesadilla que se viene. Ayúdenme yo recojo lo que puedan dar o si no pueden salir. Yo me ofrezco a comprar todo con fotos y ticket para que no se malinterprete.

Ahí va la lista:

*Gel antibacterial

*Cubrebocas

*Guantes

*Alcohol

*Pliegos de fomi delgado

*Resorte de un centímetro y medio

*Acetato grueso (lo venden en lumen en 45 *pesos el metro y salen 6).

Si no tienen dinero ayúdenme compartiendo. Hagamos la diferencia señores por el bien de nuestra sociedad, de nuestros hijos, de ustedes y sobre todos de los médicos, enfermeros, policías, bomberos, no tienen equipo se nos viene algo cabrón 😔 vamos a demostrar que podemos ayudar sin esperar que el gobierno actué o cumpla con su obligación y sea muy tarde😔” (SIC).

Para quien guste hacer cualquier tipo de donativo, la tarjeta es de HSBC 4213 1680 5343 5061 a nombre de Juan Sergio Méndez López.