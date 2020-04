Créditos no funcionan, necesitamos apoyos económicos: CANACO

Paola Mendoza / Grupo Marmor

Morelia, Mich., 07 de abril de 2020.- Luego de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, reiterará que su gobierno destinará 25 mil millones de pesos para créditos a pequeños negocios, el titular de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco- Servytur) en Morelia, Marco Tulio Guerrero Cancino apuntó que el sector empresarial no necesita de créditos sino de apoyos económicos para sobrellevar el periodo de contingencia.

“Un crédito en sí es bueno, pero no es un apoyo es una deuda, las pymes necesitan apoyo no deudas, (…) es una idea buena para aquellos que tienen un futuro prometedor, para aquellos que no, simplemente no funciona”, aseveró.

Guerrero Cancino refirió que el mandatario federal no apoya realmente al sector empresarial, no obstante, de generar una estrategia puntual que ayude a las pequeñas y medianas empresas, muchas de ellas no podrán sobrevivir el periodo de contingencia.

Sin precisar cifras, el líder empresarial apuntó que decenas de empresas en la capital michoacana han cerrado sus puertas de manera temporal y en algunos casos, ya no regresarán pasado el periodo de contingencia.

“Para el empresario no hubo ningún apoyo que nos ayude a sobrevivir, la ayuda la necesitan sobre todo las pymes, las grandes empresas tienen grandes capitales que les permiten afrontar la situación, pero los pequeños comercios no”, finalizó.