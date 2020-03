Crisis en el PRI se acentúa; pierde otro liderazgo

Aned Ayala/Grupo Marmor

Morelia, Mich., 6 marzo de 2020.- Rodrigo Maldonado López, priísta con casi 20 años de militar en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), anunció su adhesión al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y renuncia al tricolor el próximo lunes.

Tras comentar que no es su interés buscar posiciones para las candidaturas del siguiente proceso electoral en el que habrá de elegirse gobernador del estado, alcaldes, diputados locales y federales, Maldonado López aseguró que con su determinación busca abonar a las acciones, capacitación y fortalecimiento del Verde Ecologista.

“Cierro un ciclo importante en el PRI y me retiro sin diferencias ni conflictos con el dirigente Víctor Silva; me voy solo, nadie me seguirá y me quedo con buenas experiencias porque con el partido pude ocupar nueve cargos públicos en lo municipal y estatal”, señaló.

Aunque no especificó si su salida del tricolor obedece a la crisis institucional y política que dejó el último proceso electoral, el priísta lamentó que el partido continúe con la pérdida de distintos liderazgos que han decidido dejar la militancia para integrarse a otras instituciones.