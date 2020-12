Cristóbal Arias proclama por la 4T al Pueblo de Michoacán

Morelia, Mich.- “Saludo desde el Puerto de Lázaro Cárdenas a todos los michoacanos.

“Agradezco a Morena y a nuestro Presidente del Partido, Mario Delgado, la oportunidad de participar en el proceso interno para seleccionar al candidato a Gobernador de Michoacán y manifiesto mi confianza en los mecanismos de selección fijados en la Convocatoria.

“Aspirar a gobernar Michoacán no es una cuestión de tipo personal, no busco satisfacer una ambición, no me animan ni las vanidades ni la parafernalia del poder. Quiero servir a Michoacán. Estoy decidido a participar para ejercer el Poder Ejecutivo en mi estado; hay atrás un gran movimiento que ha crecido con la incorporación de más y más hombres y mujeres cada día, que demandan la transformación para que la crítica situación por la que atraviesa Michoacán sea superada.

“Amplios grupos de la sociedad michoacana quieren que las cosas sean diferentes, que se abran oportunidades de desarrollo económico y social, que se generen empleos bien remunerados, que acabe la inseguridad y que haya honradez en la aplicación de los recursos públicos y responsabilidad en el ejercicio del poder. Juntos conformamos un gran movimiento de unidad, conciliación y esperanza por el rescate de Michoacán.

“Tengo el propósito de recoger esos anhelos y sumar a Michoacán a la Cuarta Transformación que encabeza nuestro Presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador.

“Este movimiento tiene fuertes raíces históricas y también mira al futuro. Me inspiran quienes participaron en las tres grandes transformaciones del país: la Independencia, la Reforma y la Revolución.

“Michoacán no puede quedarse atrás en este momento de cambio que vive el país. Miguel Hidalgo, el Padre de la Patria, quien se formó en las aulas del Colegio de San Nicolás, y José María Morelos, el Siervo de la Nación, párroco del viejo Churumuco, forjaron la Independencia nacional. Melchor Ocampo fue el filósofo de la Reforma y acompañó a Juárez en momentos determinantes de ese período. Francisco J. Múgica y Lázaro Cárdenas del Río, destacados revolucionarios michoacanos, dieron contenido social a la Revolución Mexicana.

“En 1988 y 1992 Michoacán fue escenario de la lucha por la democracia, el pueblo de nuestro estado salió a las calles para exigir que el sufragio fuera efectivo. Coincidimos desde 1988 con Andrés Manuel López Obrador en el Frente Democrático Nacional, ambos somos hijos de ese movimiento con el que inició la larga lucha por la transformación del país.

“Me identifico con el ideario del Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador de lograr un desarrollo con apego al interés nacional y con el propósito de terminar el régimen de corrupción y privilegios.

“Al próximo gobierno de Michoacán le aguarda una situación difícil: las finanzas públicas colapsadas, la economía estancada, la educación pública en el abandono, la inseguridad, el sistema de salud con carencias y la pobreza.

“Aspiro a gobernar Michoacán para superar esos problemas. Hay esperanza, está en la voluntad y el trabajo de los michoacanos, está en la coincidencia con el ejercicio de gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Hay esperanza porque Michoacán no está condenado al atraso; el destino de nuestra entidad puede y debe cambiar.

“Hay esperanza porque nuestro estado tiene fortalezas: la inventiva de los egresados de las instituciones de educación superior, el espíritu emprendedor de sus habitantes, la solidaridad de los migrantes, la pujanza de los productores del campo, la cultura ancestral de los pueblos indígenas, los recursos naturales y el potencial turístico del propio estado.

“La corrupción ha sido el flagelo que ha frenado el desarrollo de Michoacán y vamos a combatirla. El dispendio y la frivolidad deberán terminarse para implantar la austeridad en el gobierno y para que los limitados recursos se apliquen con efectividad.

“Hace falta un gobierno que brinde condiciones a la inversión, que garantice la seguridad y dé certeza jurídica, que sea responsable en el manejo de los fondos públicos y no gaste más de lo que tiene, que ejerza con honradez y transparencia el presupuesto.

“Un gobierno que atienda a los sectores marginados abriendo oportunidades de empleo y desarrollo, que brinde acceso a la salud, que garantice una educación de calidad y promueva el desarrollo social y humano”. – Cristóbal Arias