Critica María de la Luz Ramos a morenistas que hacen “precampaña” en busca de la gubernatura

César Abrego / Grupo Marmor

Morelia, Mich., a 06 de octubre del 2020.- La ex candidata por Morena al Gobierno de Michoacán, María de la Luz Núñez Ramos, criticó a quienes en su afán por buscar la la gubernatura del estado abanderados por el partido guinda han violado los estatutos internos “haciendo precampaña antes de tiempo”.

Tras reaparecer públicamente esta mañana en rueda de prensa con liderazgos de Morena, la ex aspirante al gobierno estatal se dijo lista para apoyar a Movimiento Regeneración Nacional en la contienda electoral del 2021, misma en la que no se descarta ni destapa de participar nuevamente por un cargo público.

“Estoy lista para apoyar a Morena y sus candidatos. No me descarto pero no me destapo tampoco. Voy a apoyar a quien salga, no estoy anunciado mi candidatura no haría lo que han hecho los demás de estar violando los estatus haciendo precampañas antes de tiempo”, sentenció la ex candidata al gobierno en las elecciones del 2015.

Núñez Ramos, quien no logró vencer a Silvano Aureoles en la última contienda por la gubernatura, insistió que manifestará su apoyo por el o la candidata hasta que salga la convocatoria interna, “entonces tomaré una decisión”, agregó.

Actualmente son por lo menos siete los personajes afines a Morena quienes “suspiran” por la candidatura al gobierno estatal, entre ellos, el edil de Morelia, Raúl Morón Orozco; el senador Cristobal Arias Solís; el ex ombudsperson Víctor Manuel Serrato Lozano; la diputada federal Anita Sánchez Castro; la ex perredista Selene Vázquez Alatorre; y Carlos Torres Piña, ex líder del sol azteca.