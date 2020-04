Critican en redes a youtuber con coronavirus que salió a comprar pizza

Por medio de su canal oficial, donde cuenta con poco más de 129 mil seguidores, subió a sus redes un video en el que documenta cómo es que a pesar de ser portador del COVID-19, salió de su confinamiento.

Soy David Show incluso compartió cómo integrantes de la Secretaría de Salud lo fueron a visitar a su casa para hacerle las pruebas pertinentes para confirmar que es portador de coronavirus.

“Sean bienvenidos a una estupidez más de las mías. Me siento mejor, aunque pasó lo que algunos me estuvieron deseando en el video anterior; y me dio, me dio la cosa esa. Y todos los síntomas, la cosa respiratoria, todo lo viví”, dijo el youtuber.

El sujeto argumentó que salió en un horario donde no tendría contacto con nadie y que “tomaría las precauciones necesarias”.

Sin embargo, en el video se ve cómo el sujeto usa un cubrebocas de la calidad más baja y no de las características N95.

Lo más preocupante del video es que Soy David Show sostiene muchos productos durante sus compras e incluso pasa muy cerca de otras personas.

Los hechos ocurrieron en el Superama de Xochicalco en la colonia Narvarte de la Ciudad de México; así como en un OXXO de la zona.

En redes sociales le criticaron de forma agresiva, pues como ha pasado en otros países, hay personas que de manera explícita aseguran que “saldrán a hacer más contagios de COVID-19”.

“Es un irresponsable. Deberían meterlo al tambo”, “Lo que no sabe el muy ignorante es que anda regando el Covid-19 con esos guantes tocando todo”, “Delitos contra la salud, por fortuna sancionable, ahora falta quién haga la denuncia, si quería atención el “youtuber” pues ya la tiene”, “Regresa a tu país, irresponsable”, expresaron en redes.

Con información de Radio Formula.