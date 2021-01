Alejandro Muñoz Moreno, mejor conocido como Blue Demon Jr. es uno de los grandes personajes representativos de la cultura de la lucha libre en México; y que seguramente aparecerá en la boleta electoral del próximo 6 de junio.

El luchador, que hace pocos meses cumplió 35 años como profesional y porta una de las máscaras más emblemáticas de la Lucha Libre, buscará convertirse en alcalde de la Gustavo A. Madero como candidato del partido Redes Sociales Progresistas (RSP).

“A mí siempre me habían utilizado para la foto; cuando uno quería trabajar por el bien de la gente, solo me hacían a un lado y escogían a otras personas, eso me pasó en dos ocasiones. Esta vez pensé que me hablaban para lo mismo y la sorpresa fue diferente, pues me hablaban para ir por un cargo y apoyar a la gente públicamente, porque yo tengo un historial de ayuda con mis recursos que nunca he hecho público. Si puedo hacer algo por mi gente, la que me vio nacer, pues… por qué no hacerlo”, Declaró Demon Jr.

“La primera pregunta que me hicieron cuando entré a esto fue si estaba preparado… tampoco estaba preparado cuando inicié de luchador; yo siempre me he rodeado de los mejores y le aprendo a los mejores, No soy un neófito, conozco, tengo mis ideales y tengo mis inclinaciones políticas”.

“Además, cualquier político, en estos momentos, preparado o no preparado, se va a enfrentar a situaciones totalmente distintas y va a tener que improvisar y aprender, probar si funciona una cosa u otra; esta elección es muy importante, porque realmente es una nueva forma de elegir y gobernar por la situación que estamos viviendo”.

-Yo conozco la situación de mi alcaldía porque crecí ahí; crecí en Necaxa 202, colonia Industrial, yo crecí ahí en la casa de mi papá; conozco todas las colonias y muchos (políticos) no las conocen y solo harán sus recorridos. Dijo el luchador.

Se le preguntó al enmascarado si al buscar un puesto público usando una máscara, no crearía algún conflicto

“Yo me identificaré con quien deba identificarme (de las autoridades electorales) en un salón privado con todo gusto, no tengo ningún problema, pero que no haya cámaras porque, ahora sí que, mi identidad ha sido mi patrimonio; he luchado 35 años con esta máscara, creo que es justo pedir ese pequeño punto”.

¿Y si de ahí vienen los ataques de tus adversarios políticos?

-Nunca vas a llegar a un viaje, si cada que ladran los perros les avientas piedras.

¿Ser un referente de la Lucha Libre, con la popularidad que implica, es una ventaja?

“He hecho obras desde que tengo una posición privilegiada en la Lucha Libre, que me costó tres veces más llegar a donde estoy. Creo que es momento de ayudar a mucha más gente. Yo he visto administraciones que al principio hacían una que otra cosa, y después dejaban de hacer”.

“Fama no necesito, dinero no necesito, porque afortunadamente también seguiré luchando, no me voy a retirar; entonces, voy a luchar en mi deporte y voy a luchar socialmente: Blue Demon, el luchador, y Blue Demon, el luchador social”.

También se le cuestionó si es que se veía haciendo una carrera política como Cuauhtémoc Blanco

“A Cuauhtémoc muchos lo criticaron, pero lo ha hecho bien. La gente lo quiere, les ha ayudado, ha respondido, ahí está su ejemplo. No sé si sea un punto de partida para mí; quiero ver cómo me va, igual no la hago, igual sí la hago”.

“No es una situación común, todo esto que está pasando con la pandemia nos está poniendo reglas nuevas, yo lo que voy a hacer es armarme con los mejores asesores, amigos míos, compañeros, para que ellos me den ese conocimiento y podamos sacar la mejor opción para la gente”.

Por último, el luchador rudo “más técnico” les mandó un mensaje a todos los votantes de las próximas elecciones.

“Si quieren una alcaldía diferente y un mejor futuro, que prueben con Blue Demon”.