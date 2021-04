Ciudad de México.- El canciller mexicano comentó que, México no puede volver a permitir crímenes como los de Victoria Esperanza Salazar Arriaza y de Elvin Mazariegos Pérez, ciudadanos de origen salvadoreño y guatemalteco, respectivamente.

El pasado sábado, Victoria fue asesinada por el uso excesivo de fuerza de policías de Tulum, Quintana Roo, quienes en un intento por detenerla; y el lunes, Elvin por un militar que en un retén en Chiapas abrió fuego contra el vehículo en el que viajaba.

En una entrevista, tras su participación en la clausura del encuentro global Foro generación igualdad, que se realizó ayer en el Centro Cultural Los Pinos, Ebrard Casaubón censuró ambos homicidios e informó que los responsables ya están sujetos a proceso penal.

“Para el caso del ciudadano guatemalteco que ya hubo un acuerdo de reparación del daño, y por supuesto hubo una reacción inmediata, esas acciones no las podemos permitir. Y este individuo (el militar responsable) ya está sujeto a proceso penal. Y lo mismo digo en el asunto de la salvadoreña, que desgraciadamente perdió la vida en un acto que es impresionante y que debemos no sólo condenar sino garantizar que no se repita”.

Precisó que, en abril se pueda tener un nuevo encuentro con el gobierno de Joe Biden, en particular con la vicepresidenta Kamala Harris, quien fue designada por el mandatario estadunidense para atender el tema en la región. “Estamos convencidos de que, si no hay una acción de esa naturaleza, de esa magnitud (apoyo para el desarrollo de Centroamérica), no hay política migratoria que pueda funcionar. Simplemente las personas necesitan alternativas”, enfatizó.

“Todo lo que sea respecto a niños está sujeto a la nueva legislación que impide que sean remitidos a estaciones, pero también hay que ver que el DIF tenga los recursos necesarios y que los procuradores (para la infancia) sean más. Eso también lo vamos a plantear ahora con el Congreso. Necesitamos crear la infraestructura porque no hay todavía, es muy pronto la aplicación de la ley, la cual te ordena un tipo de trato (no detenerlos) y no hay recursos para eso. Lo tenemos que resolver”, comentó.