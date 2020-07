Demi Lovato y Max Ehrich se comprometen

Ciudad de México.- Hace solo cuatro meses, un despiste confirmó su relación, un noviazgo que avanza con paso muy firme a juzgar por la última noticia que ha dado.

¡Demi Lovato se ha comprometido con Max Ehrich! La artista ha compartido con sus incondicionales su felicidad, dejándoles participar en la romántica pedida de mano que tuvo como escenario una playa de Malibú al atardecer.

Para mí tenía todo el sentido. Y hoy esa palabra vuelve a adquirir un perfecto sentido de nuevo porque voy a ser oficialmente la compañera de alguien” comienza, junto a una breve galería de imágenes en las que abraza a su futuro marido.

“Max, supe que te quería cuando te conocí. Fue algo que no puedo describir a nadie que no lo haya experimentado en primera persona, pero afortunadamente tú lo habías hecho. En mi vida había sentido que alguien me quisiera de manera tan incondicional (excepto mis padres). Nunca me presionas para que sea algo que no soy. Y me haces querer ser la mejor versión de mí misma. Estoy honrada de aceptar tu mano en matrimonio”