“Derecho al olvido” esta iniciativa buscará suprimir datos falsos o erróneos de una persona en redes sociales

Carlos García /Grupo Marmor

Morelia Michoacán a 23 de enero del 2020. – En el marco del día internacional de protección de los datos personales, Reyna Lizbeth Ortega Silva, comisionada presidenta del Instituto Michoacano de transparencia Acceso a la información y protección de datos personales (IMAIP) comentó acerca de la iniciativa “Derecho al olvido digital“, la cual pretende desindexar información de los buscadores.

“Se toma como un derecho a la supresión de los datos personales de los buscadores, aquí en México buscamos que los buscadores más conocidos y las plataformas digitales donde hay videos, imágenes inadecuadas o datos erróneos pues sean desindexados, suprimidos de estas plataformas digitales“.

La comisionada presidenta mencionó que en Europa, específicamente en España esto ya es una realidad, ya que buscan proteger los datos personales de las y los ciudadanos. “En España hubo un caso donde un vídeo se hizo viral y llevó al suicidio de una persona; al momento que ella pidió que se suprimiera este vídeo no fue así por lo que pusieron en marcha esta estrategia“.

Así mismo la presidenta mencionó que hasta que no exista una sentencia firme donde se compruebe que haya una responsabilidad de un particular podrá ser exhibido el material para no poner en riesgo la dignidad de una persona que puede ser o no culpable.