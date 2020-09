Descarta Raúl Moron pedir licencia ante posible contagio de COVID-19

Paola Mendoza / Grupo Marmor

Morelia, Mich., 10 de septiembre de 2020.- El alcalde de Morelia, Raúl Morón Orozco, descartó tomar días de asueto ante la posibilidad de estar contagiado de COVID-19, luego de presidir una reunión del Comité municipal de evaluación y seguimiento de la contingencia sanitaria, a un lado del gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, quien recién anunció estar contagiado con el virus SARS-Cov-2.

En entrevista colectiva, el munícipe aseguró que se realizará la prueba de coronavirus este mismo jueves, luego de haberse hecho al menos tres pruebas rápidas con anterioridad, no obstante, negó tener síntomas de la enfermedad.

“Me he hecho pruebas rápidas, me dicen que también son eficientes para ver si estás generando anticuerpos, (…) no me puedo ausentar de mis labores porque hay mucho trabajo, pero tomaremos las precauciones necesarias”, apuntó.

Morón Orozco señaló que al arribar a la reunión del Comité municipal de evaluación y seguimiento de la contingencia sanitaria, el gobernador Silvano Aureoles, ya presentaba síntomas de la enfermedad, como constantes estornudos.

Cabe señalar, que en dicha reunión de comité se reunieron diversas personalidades de la vida política en Michoacán y Morelia, todos ellos en presunta cercanía con Aureoles Conejo.