Desde el Grupo de Inteligencia Operativo, fortalecimiento de la seguridad en la región Zitácuaro

Morelia, Michoacán, a 18 de mayo de 2021.– Bajo la premisa de garantizar la tranquilidad de la población, este martes se acordó el fortalecimiento de la seguridad pública en la región de Zitácuaro con acciones desplegadas desde el Grupo de Inteligencia Operativo (GIO), de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz.

El despliegue interinstitucional ordenado, tiene como finalidad el disminuir los indices de criminalidad generados por las pugnas entre células delictivas, se destacó en la reunión encabezada por el gobernador Silvano Aureoles Conejo.

El mandatario michoacano advirtió aquí que no habrá tregua a los grupos de la delincuencia, “tenemos información de inteligencia que apunta a que los más recientes hechos de violencia en esa zona del estado son por los pleitos entre grupos delictivos y no vamos a permitir que tengan en zozobra a la población, vamos a actuar y a ir por ellos. Se meten acá de los estados vecinos, generan delitos y regresan a sus lugares donde están asentados”, recalcó.

Sobre el tema, la Fiscalía General del Estado (FGE) dio a conocer que de los nueve fallecidos localizados el pasado lunes en esa parte de la entidad, varios dieron positivo a drogas en las necropsias que les fueron practicadas.

“Hay datos de las investigaciones que apuntan a que los finados podrían estar relacionados con el consumo y distribución de drogas en esa región; también sabemos que fueron privados de la vida en otro lado y dejados aquí en Michoacán, seguimos con las pesquisas para esclarecer los hechos en su totalidad”, puntualizó Adrián López Solís, titular de la FGE.

De igual manera, Aureoles Conejo subrayó que los dispositivos en el municipio de Zitácuaro y en la Región Oriente continuarán con más intensidad para evitar el asentamiento de las células delincuenciales.

“Estos grupos tienen una disputa muy violenta por quedarse con el control de la región, pero no se los vamos a permitir, estos eventos no son privativos de Michoacán, en todo el país hay una situación complicada por la inseguridad; aquí no tienen cabida y no les vamos a permitir su inclusión”, puntualizó el gobernador.

En el encuentro, participaron el secretario de Gobierno, Armando Hurtado Arévalo; el secretario de Seguridad Pública, Israel Patrón Reyes; el comandante de la XXI Zona Militar, Sergio Armando Barrera Salcedo; el coordinador de la Guardia Nacional en Michoacán, José Luis Fernández Gutiérrez y el jefe del Batallón de Seguridad en Carreteras e Instalaciones de la Guardia Nacional en la entidad, Emilio Salas Candelaria, entre otras autoridades estatales y federales.