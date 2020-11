Despreocupan a Toño Soto aspiraciones de Carlos Herrera Tello; “hay mucho camino por recorrer”, dice

César Abrego / Grupo Marmor

Morelia, Michoacán, a 18 de noviembre del 2020.- Para el diputado local, Antonio Soto Sánchez, las aspiraciones de Carlos Herrera Tello por la gubernatura de Michoacán no le quitan el sueño pues todavía “falta mucho camino por recorrer” rumbo a la definición de la candidatura por el Gobierno del Estado en los comicios del 2021.

En entrevista para Grupo Marmor, Soto Sánchez manifestó que Herrera Tello está en su derecho ya que a nadie se le pueden prohibir o negar las aspiraciones de ocupar algún cargo o una candidatura, toda vez que él continuará con sus planes electorales.

Lo anterior, luego de que la mañana de este miércoles se formalizó la salida de Carlos Herrera Tello de la Segob a fin de ir por la gubernatura en los comicios del seis de junio, ello en un evento en el que estuvo acomodado por el gobernador Silvano Aureoles Conejo.

“A mi no me preocupa, no me molesta, no me quita el sueño, yo estoy en mi aspiración política y voy a continuar hacia adelante y solamente voy a pedir que sea un proceso muy claro, transparente, el que surja de ese proceso es el que debe ser el candidato pero falta mucho camino por recorrer y todavía va a faltar mucha agua por debajo del puente

Para Soto Sánchez la presencia del gobernador y su gabinete legal y ampliado en el evento donde se anunció la salida de Herrera Tello no representa un apoyo al también edil con licencia de Zitácuaro, toda vez que lo único que hizo fue agradecerle su desempeño al frente del Segob, no obstante dijo “de ahora en adelante se verá la aceptación de cada uno”.

“Lo que hay que ver es quién tiene mayor apoyo, mayor respaldo y aceptación y eso en algún método correcto se habrá de medir y de ahí saldrá el candidato”, ello de cara a la conformación de al alianza electoral entre el PRI, PAN y PRE, señalando incluso que de ser Herrera Tello el candidato lo apoyaría en la contienda.