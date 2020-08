Después de su boda, Camila Fernández recuerda cómo Francisco Barba le pidió matrimonio

Ciudad de México.- La boda de Camila Fernández, hija del cantante Alejandro Fernández “El Potrillo”, fue una sorpresa no solo para su familia sino también para los seguidores de la carrera de su padre y su abuelo, pero la propia joven resultó impactada en el momento en que Francisco Barba le propuso matrimonio.

En entrevista, Camila recordó el momento en el cena romántica en un rancho fue el escenario elegido por el joven para proponerle a Camila ser su esposa.

“¡Fue toda una sorpresa! Yo estaba en mi casa, medio aflojerada (risas), y me pidió ir a cenar. Yo, la verdad, no tenía ganas, pero me vestí y acepté la invitación. Me llevó a un rancho y me sacó mucho de onda; yo pensé que íbamos a un restaurante. Cuando llegamos al lugar, estaba todo decorado con velas y pregunté: “¿A dónde me vas a llevar?”, y él me dijo que a cenar”,



contó la intérprete