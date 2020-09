Detienen a 11 presuntos sicarios del CJNG en Aguililla; los vinculan a proceso

Aguililla, Mich.- Once presuntos sicarios del Cartel Jalisco Nueva Generación fueron detenidos en Aguililla, por portación de armas de fuego sin licencia, acopio de armas y posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército.

De acuerdo con la información de la Fiscalía General de la República, los once detenidos fueron vinculados a proceso.

Los presuntos sicarios fueron identificados como Fernando C., Marco H., Iván Q., Kevin M., Brandon C., Jorge C., Marcos L., Arturo L., Víctor C., Brandon G. y Francisco G., mismos que fueron detenidos el pasado 7 de septiembre.

Con información de Noventa Grados.