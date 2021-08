Diputados desinteresados en cierre del periodo; coordinadores no asisten a las reuniones

Naomi Carmona / Grupo Marmor

Morelia, Michoacán.- Tres días consecutivos (lunes, martes y miércoles) se realizó la convocatoria para que los coordinadores de los respectivos Grupos Parlamentarios se reunieran; las tres reuniones tuvieron que declararse desiertas ante la inasistencia de 6 de los 8 legisladores que conforman la Junta de Coordinación Política. Los únicos presentes fueron la presidenta de la Jucopo, María del Refugio Cabrera Hermosillo, y el perredista Norberto Antonio Martínez Soto.

Lo anterior lo reveló precisamente el coordinador de la bancada del PRD, quién ha estado urgiendo a reunión para sacar pendientes y llevarlos al Pleno del Congreso de Michoacán.

¿Han argumentado porqué faltan a la reunión?

No, sencillamente no asisten, lunes, martes y miércoles hemos convocado de forma consecutiva a la 1:30 de la tarde y no apareció nadie.

Para el coordinador perredista, a sus homólogos ya no les interesa cerrar la LXXIV Legislatura, y tienen la mira en sus propias agendas políticas:

“Muchos ya tienen otra agenda política y han perdido el hecho de que hay que sacar muchos acuerdos, hay muchos temas que no pueden pasar por falta de ganas o por falta de oficio político. El no asistir significa que no quieren discutir o no quieren dar su voto a los temas torales que existen todavía”.

Entre los temas que Tony Martínez cree son más urgentes están los diferentes nombramientos en el TJAM, IMAIP, CEDH, entre otros órganos; la desincorporación de bienes inmuebles del gobierno, las licencias permanentes, y el programa “Borrón y Cuenta Nueva”.

Sobre este último tema, es de recordar que el último dictamen tenía previsto que el programa iniciara el 01 de agosto y concluyera el 30 de septiembre, para que los conductores accedieran a descuentos sus derechos vehiculares y recargos. Martínez Soto calificó como una “falta se sensibilidad política y social” de los integrantes de la Jucopo a la omisión de sacar éste pendiente al Pleno.

“Estoy urgiendo para que la Jucopo y la Conferencia la enlisten, y propongan una sesión extraordinaria para ese tema y se ha declarado desierta la reunión; no hay responsabilidad porque no se presentan, no acuden los diputados para hacer una mayoría simple. Ya se cumplieron 13 días de que comenzó el periodo de la iniciativa y no tienen ganas de sacarla”, insistió.