Doctor explica por qué no es bueno usar cubre bocas para evitar el coronavirus

Estados Unidos.- En una entrevista del programa televisivo Fox & Friends, el cirujano general del país, Jerome Michael Adams, recomendó al público que no usen mascarillas protectoras si no es necesario.

Esto se debe a que es más fácil que contraigas el virus, pues expresó:

“Si no es proveedor de asistencia médica no las use” (…)“Las personas que no saben cómo usarlas adecuadamente tienden a tocarse mucho la cara y en realidad pueden aumentar la propagación del coronavirus”

Y es que también mencionó que muchas personas las compran por pánico, haciendo que el mercado las suba a un precio ridículo que afecta aquellos pacientes que si los necesitan en los hospitales.

También pidió que los ciudadanos se tranquilizaran, ya que:

“Ciertamente estamos viendo una mayor propagación en las comunidades, pero es importante que la gente sepa que en este momento su riesgo como ciudadanos estadounidenses sigue siendo bajo”

Tras dar algunas recomendaciones para que el virus no se propague como: lavarse las manos regularmente, no tocarse los ojos ni la cara y no saludar con la mano, finalizó su entrevista diciendo:

“Hay cosas que pueden hacer para mantenerse a salvo y hay cosas que no deberían estar haciendo; y una de esas cosas salir y comprar máscaras” (…) Los pone a ellos y a nuestras comunidades en riesgo”

Redacción: Grupo Marmor/ E.M.A