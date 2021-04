Eduardo Orihuela confirma su sustitución en la candidatura; exige honestidad en el PRI

Naomi Carmona / Grupo Marmor

Morelia, Michoacán.- En rueda de prensa, Eduardo Orihuela Estefan, confirmó que fue sustituido en la candidatura por el Distrito VIII de Morelia, registro que ya retiró de los órganos electorales y que ahora será encabezada por Roberto Carlos López, ex dirigente municipal del PRI.

El priísta denunció que además de él, varios de sus compañeros de partido fueron dañados cuando los acuerdos no se respetaron, por lo que exigió honestidad al interior del PRI Michoacán.

“La realidad de la política michoacana me alcanzó. A lo largo de mi trayectoria política siempre he mostrado ser honorable y a cambio espero lo mismo, lamentablemente en los últimos días esto no sucedió sin sentido y sin razón en muchos casos (…) El problema no está en ser o no ser candidato, lo que todos esperamos es buena política, la que dialoga y le entra para resolver, no la que le da la vuelta y se esconde”.

Descartó que vaya a abandonar al PRI, donde milita desde hace 20 años, pero especificó que busca un partido distinto, que no sea indiferente.

Entre las molestias de Orihuela Estefan con el partido está el tema de algunas designaciones, el papel del PRI en la alianza electoral estatal “Equipo por Michoacán”, falta de honestidad al irrespetar los ofrecimientos a candidaturas.

“No ha habido los equilibrios necesarios ni el respeto a los actores, no se ha hecho la política que hoy era fundamental. Pareciera que hoy es más importante quiénes están que el propio proyecto de la alianza”.