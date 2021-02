El aborto por violación es un pensamiento nazi: Providas en Michoacán

Naomi Carmona / Grupo Marmor

Morelia, Michoacán.- Grupos provida en Michoacán, aseguraron que realizar un aborto a pesar de que sea por violación es un “pensamiento nazi”, argumentando que nadie sabe y nadie elige cómo ser concebido, propusieron a las mujeres víctimas de violación a no abortar y mejor esperar a que el producto nazca y determinar si lo “matan”.

“Y el aborto por violación, entiendo a todos con ese pensamiento nazi que habla de asco tener un hijo de un asesino, de un criminal pero resulta que ni ustedes ni yo sabemos cómo fuimos concebidos, porque nadie eligió cómo ser concebido por lo tanto nadie tiene derecho a decirle a otra persona que porque su padre o madre son criminales tú no tienes derecho a nacer. Seamos más valientes todavía, yo les propongo no los matemos en el vientre porque eso sí es una cobardía severa, porqué tú no esperas que éste niño nazca, te invito a que tú puedas mirarle a los ojos y le cortes la vena yugular y así tú te quedas tranquilo de que has eliminado al hijo de un criminal”.

Lo anterior lo manifestó Amparo Medina, presidenta de la Red Provida en Ecuador, quien hoy se estará presentando junto a Brenda del Río, en la Universidad Vasco de Quiroga en Morelia, para exponer su conferencia “Globalismo Abortista contra Patriotismo Provida”.

La rueda de prensa celebrada hoy, se da a tres días de que en el Congreso de Michoacán se rechazara el dictamen que aseguraba la adopción desde el vientre. Sobre el hecho las organizaciones provida advirtieron a los legisladores que no apoyarán sus proyectos políticos a futuro por haber votado en contra de la propuesta y por mostrarse a favor de la interrupción del embarazo.

“Respecto a estos diputados a quién tenemos perfectamente identificados, sepan desde este momento que los ciudadanos no respaldaremos sus intenciones electorales. Con aborto, no te voto”.

Aseguraron que los movimientos feministas y en pro del aborto, están motivados por organizaciones extranjeras.

Amparo Media insistió que los diputados están “entrenados por la Organización de las Naciones Unidas para ser borregos y votar a favor del aborto”.