Acapulco.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el gobierno está trabajando para “saber el paradero y donde están los que han sido desaparecidos”, insistió en que “Todos los días de trabaja con el propósito”.

En su conferencia matutina, el tabasqueño mencionó que “antes el Estado era el principal violador de derechos humanos, y ahora nosotros hemos actuado con convicción, por lo tanto no se usan las fuerzas armadas para reprimir al pueblo. No se dan órdenes para reprimir -repitió-, pues ya no se usa la Secretaría de Gobernación, ya no existe la policía secreta (la federal de seguridad), ya no existe el Cisen”, repuso.

Reiteró su compromiso de que los actos de sus giras de fin de semana, hasta pasada la consulta popular de los expresidentes a inicio de agosto, serán cerrados (sin público y simpatizantes). “Vamos a ser respetuosos no vamos a hablar del tema pero tenemos que recorrer el país, y seguir adelante recogiendo los sentimientos de la gente.

El mandatario también mostró una imagen donde se advierte que el viernes hubo 73 homicidios en el país; 79 el sábado y 53 el domingo.