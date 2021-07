Ciudad de México.- En su conferencia matutina en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo “Acá el tapado es historia, y de quienes pueden sustituirme, el pueblo es el que va a decidir. Hay muchísimos (personajes) como Claudia (Sheinbaum), Marcelo (Ebrard), Juan Ramón de la Fuente, Tatiana (Clouthier), Rocío Nahle” luego de que se le cuestionara sobre la sucesión.

El mandatario mencionó que Porfirio Díaz fue quien creó la figura política del tapado, y el primero fue el compadre del dictador Manuel González. Y repuso: “Ni la Revolución Mexicana pudo arrancar de raíz esas prácticas.”

Reprochó a sus opositores “conservadores corruptos”, quienes ahora lo señalan por su edad. “Me preocupa más la naturaleza y el creador. Soy el presidente de más edad en la historia de México. Mis adversarios tienen razón en eso de que ya estoy chocheando”, bromeó.

Reiteró que no cruza por su cabeza permanecer más en el cargo, después de su mandato constitucional.

“No podría más tiempo, no me lo permitirían mis convicciones. Soy maderista. Si el pueblo lo decide así; si la naturaleza también vota, estaré hasta finales de septiembre. Me jubilo, no vuelvo a participar en nada.”