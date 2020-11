Emite el INE criterios de paridad de género en elecciones para renovar gubernaturas en 2021

Morelia, Mich., 6 de noviembre de 2020.- El Instituto Nacional Electoral aprobó el acuerdo en el que resuelve garantizar la paridad de género para las candidaturas en los 15 estados donde se renovarán las gubernaturas en 2021; lo anterior en respuesta a la solicitud realizada por Selene Lucía Vázquez Alatorre, aspirante a la candidatura a la gubernatura de Michoacán por Morena, así como a las organizaciones “Equilibra, Centro para la Justicia Constitucional” y “Litiga, Organización de Litigio Estratégico de Derechos Humanos”.

El acuerdo aprobado con 9 votos a favor y dos en contra, fue discutido por casi tres horas y establece que los partidos políticos deben postular mujeres en al menos siete de los 15 estados donde habrá elecciones el próximo año, atendiendo a lo establecido en la Constitución Política a partir de la reforma político electoral de 2014 y la reforma al artículo 41 constitucional de 2019, conocida como “paridad total”, misma que garantiza la paridad de género en todos los cargos de elección popular.

Durante la sesión extraordinaria, las consejeras y consejeros dejaron en claro la deuda que ha existido con las mujeres en cuanto a las gubernaturas, y como ejemplo mencionaron que en México sólo ha habido nueve gobernadoras, siete electas y dos designadas de manera provisional.

Además, entre 2015 y 2019 los partidos postularon 224 candidaturas a ejecutivo estatal, de las cuales, 184 fueron para hombres y sólo 41 para la participación de mujeres.

Las y los integrantes del Consejo General que estuvieron a favor del acuerdo calificaron este hecho como una medida histórica para lograr que la paridad de género sea una realidad en el sistema democrático de México.

Selene Vázquez Alatorre solicitó al INE, el pasado 7 de agosto, la emisión de criterios para garantizar el principio paridad entre los géneros, en la postulación de las candidaturas a las gubernaturas en los procesos electorales locales 2020-2021.

Al término de la sesión, Vázquez Alatorre señaló en entrevista que esta decisión de la autoridad electoral se trata de una victoria sin precedentes en la lucha por garantizar la participación de la mujer en los máximos cargos de decisión política del país. Asimismo, señaló que se siente satisfecha por haber promovido un tema que seguramente beneficiaría a muchas mujeres que hoy buscan contender por alguna gubernatura y que los propios habitantes de sus estados simpatizan con la posibilidad de contar con una mujer al frente de la toma de decisiones de política pública estatal.

Del mismo modo, Selene Vázquez destacó que no se puede formar parte de un federalismo donde se conserven cotos de participación política exclusiva para los hombres. “Si no hay paridad en todos los cargos, no solamente estamos incumpliendo con nuestra constitución y diversos tratados internacionales de los que México forma parte, sino tolerando la simulación de los actores políticos que protegen intereses y prefieren no legislar y permitir que las mujeres sigan siendo excluidas dependiendo el tamaño de la responsabilidad de la que se trate” señaló.

Coincidió con los consejeros en que se trata de un hecho histórico y un avance fundamental en el camino de la igualdad entre hombres y mujeres y confió en que la medida será bien recibida por los partidos políticos donde hay muchas mujeres con mucha capacidad para gobernar.