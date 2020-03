Empresarios del sector de turismo preocupados por las bajas causadas por el Covid-19

Morelia, Michoacán. – El sitio de internet, Animal Político ha entrevistado a varios empresarios de las principales zonas de turismo en el país, ya que debido al coronavirus han pedido ayuda a los gobiernos para evitar más perdidas debido a la cuarentena, incluso algunas personas han dicho que esto “no se compara ni con un huracán”.

Según los estudios este campo llega a producir hasta el 9% del Producto Interno Bruto (PIB), por lo que ahora han tenido bajas debido a la escasez de personas, mencionando que incluso varios trabajadores han tenido que ser despedidos por estas condiciones. Los cinco puntos más afectados son: Baja California Sur, Quintana Roo, Jalisco, la Ciudad de México y Guerrero.

Muchos lugares han tenido que cerrar sus puertas como restaurantes, hoteles y museos, ahora las empresas están desesperadas y esto es lo que dicen al respecto algunas personas del sector:

“Esto ni siquiera se compara con la influenza de 2008-2009, porque no había una pandemia como tal en el estado; ni siquiera cuando llegó el huracán Wilma; ni siquiera se compara con el huracán Gilberto; sí estamos hablando de que esto se va a desplomar muy fuerte, esperemos que no llegue a más”, confía Marcy Bezaleel Pacheco, presidente regional de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes (Canirac) en Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, en Quintana Roo.

“Es una situación muy crítica la que estamos viviendo, no solamente como empresarios dueños de estos restaurantes, micro, pequeños y medianos empresarios, sino toda la generación de empleo que hay detrás de cada restaurante, directos e indirectos, que es una cadena muy grande”(…)“Hay mucha gente que tarde que temprano ya no vamos a poder soportar, no sabemos cuánto pueda durar esto, ahorita estamos cumpliendo cabalmente con pagar sueldos, pero, si no ingresa, ¿de dónde vamos a pagar?”, menciona la presidenta de la Canirac en el estado, Lorena Hinojosa, en Baja California Sur.