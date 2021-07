“En Aguililla se sobrevive”, desde Morelia familiares realizan colecta para el pueblo

Naomi Carmona / Grupo Marmor

Morelia, Michoacán.- La situación que vive los habitantes de Aguililla deja a sus familiares en otros municipios en la incertidumbre, el miedo y la zozobra. Sabiendo que no pueden llegar al pueblo y que las autoridades han sido omisas en brindar protección y seguridad, personas que viven en Morelia han comenzado un colecta de víveres para sus familiares en ese municipio.

Doraly Yareli es estudiante en la capital michoacana, toda su familia vive en Aguililla y últimamente la comunicación con su mamá es esporádica, ante los contantes cortes a la energía eléctrica y a las vías de comunicación. Ella participó en la marcha en pro de los habitantes de su municipio natal y ahora encabeza una recolección de productos básicos para hacerlos llegar a su pueblo por Coalcomán o Apatzingán.

La joven aclara que la situación de violencia y conflictos armados lleva años y apenas hace unos meses se hizo visible, de lo cual dijo, “es inhumano que la gente viva así”.

“La situación tan complicada que ustedes conocen lleva años, hasta ahorita se ha logrado dar la difusión suficiente para que se conozca cómo es que vivimos. Yo no siento que en Aguililla se viva, en Aguililla se sobrevive. Es super injusto que llevando esta situación años no hayan hecho algo al respecto, porque hemos intentado durante mucho tiempo que esto se conozca, que lleguen los apoyos y no vemos un resultado favorable y no es justo”.

Si usted gusta apoyar la causa, los jóvenes estarán los días viernes 09, sábado 10 y domingo 11 de julio, en la Plaza de Armas del centro histórico de Morelia, de 10 de la mañana a 6 de la tarde.