Naomi Carmona / Grupo Marmor

Morelia, Michoacán.- Conductores de taxis de Morelia, bloquearon varias calles del centro histórico para presionar al Ayuntamiento de la ciudad y se les de respuesta en torno a la autorización de sitios de taxis en lugares que ya estaban ocupados por otros choferes.

En entrevista, el líder transportista, José Trinidad Martínez Pasalagua, detalló que son alrededor de 12 sitios nuevos autorizados a partir de mayo de este año por el Secretario de Desarrollo Urbano municipal, Antonio Godoy.

Los transportistas advirtieron que la cercanía entre sitios, no genera una competencia leal y por el contrario, hay riesgo de que se generen rencillas y enfrentamientos entre ellos.

Martínez Pasalagua, aseguró que el asunto no es es político:

“Yo soy muy mal pensado y veo que están dejando un oficio para que cuando llegue la siguiente administración y ese va a ser la l conflicto que van a generarle al nuevo gobierno (…) Yo ni soy parte de la administración de Alfonso Martínez, no es nada político, yo no soy servidor de nadie, yo me manejo solo y no tengo patrón”.