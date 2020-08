En México aún no se puede utilizar la vacuna de Rusia contra el Covid: Hugo López Gatell

Carlos García /Grupo Marmor

Morelia, Michoacán a 12 agosto del 2020. – Luego de tanta expectativa por la vacuna Rusa implementada contra el covid-19, el subsecretario de promoción y prevención de la salud en México, Hugo López Gatell anunció que aún no se puede utilizar dicha vacuna porque no cumple con todas las certificaciones médicas internacionales.

“Sputnik V”, fue el nombre con el que se presentó la vacuna Rusa contra el coronavirus covid-19 presentada por el Gobierno de Vladimir Putin; sin embargo López Gatell dejó en claro que dicha vacuna no se puede utilizar porque no ha terminado los estudios correspondientes.

“Lo quisiera dejar en claro, no se puede empezar a usar una vacuna que no haya terminado satisfactoriamente los estudios de la fase tres; no se puede, no se debe, por razones éticas y de bio-seguridad”

Además, el subsecretario dudó que haya una vacuna lista antes de que termine el 2020 e incluso destacó que la información pública que se tenía de la vacuna Rusa, era que no habían llegado a la fase tres de las pruebas.

Por último, el funcionario recordó que estas declaraciones prematuras podrían ser parte de la especulación comercial que hay entorno a las empresas privadas que están en una carrera por el desarrollo de la vacuna.