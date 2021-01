En México: Estafan a familia; les venden tanque de helio como si fuera oxígeno

Guanajuato.- Una familia de León, Guanajuato, fue estafada, luego de que les vendieran un tanque lleno de helio, como si fuera oxígeno; cuando se dieron cuenta, el estafador había desaparecido.

Todo comenzó cuando la madre de Carmen Torres, una mujer de edad avanzada, se contagió de Covid-19 y su salud comenzó a empeorar, por lo que requería oxígeno.

En ese momento su familia comenzó a buscar un tanque, a través de varios medios, uno de ellos por redes sociales; ahí, encontraron uno por 6 mil pesos, el cual entregaban en Silao.

“El sábado mi mamá estaba saturando muy poco y le urgía el oxígeno y ve mi cuñado un contacto de un señor que estaba vendiendo en Facebook un tanque de oxígeno, y resulta ser que cuando van a Silao por él y van a rellenarlo, se dieron cuenta que no era de oxígeno, era de gas helio, de gas para los globos”, informó Torres.

Al querer contactar al vendedor, no lo volvieron a localizar; “yo

no sé qué tengan en el corazón o en las venas que en verdad no les duele nuestro dolor, yo a nadie le deseo que pase por esto en verdad porque es tan frustrante y desesperante ver que tu familiar está entre la vida y la muerte, ver como tanta gente ocupa hoy del oxígeno para poder seguir respirando. Yo soy católica y espero que Dios los perdone porque la verdad no se vale lo que están haciendo”, asegura entre lágrimas.

Con información de TeleDiario.