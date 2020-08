En Michoacán no habrá regreso a clase virtual, CNTE plantea programa educativo alternativo

Paola Mendoza / Grupo Marmor

Morelia, Mich., 04 de agosto de 2020.- Ante el anuncio a nivel federal del regreso a clases el próximo 24 de agosto, la Sección XVIII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), fracción “Poder de Base” aseguró en Michoacán no es posible acatar el modelo virtual y televisivo que propone la Secretaría de Educación Pública (SEP), por lo que ellos aplicarán un programa educativo alternativo en el que se empodere a los padres de familia en la enseñanza de los menores.

En rueda de prensa, el secretario general de la CNTE “Poder de Base”, Benjamin Hernández Gutiérrez explicó que se propone que en las más de cinco mil 200 escuelas en las que laboran los docentes agremiados a su sección sindical, se lleve a cabo un programa educativo en el que los alumnos estudien a través de cuadernillos con un pleno acompañamiento de los padres de familia, inclusive aseguró que sí los progenitores así lo desean, es posible regresar a clases de manera presencial.

“En Michoacán no se puede iniciar el ciclo escolar en línea, no todos alumnos tienen las misma posibilidades, hay quienes no tienen ni acceso a la radio en algunos lugares, es por eso que en el estado no se puede hacer lo que la Federación dice”, enfatizó.

De tal forma, las reuniones presenciales con los padres de familia, de nivel básico, comenzarán la próxima semana, posterior a convocatoria en las 22 regiones del estado, una vez que en cada escuela se tome una decisión sobre el regreso a clases, esta se llevará a consenso en una reunión de Comité Seccional y serán los docentes que encabezan dicho comité quienes decidan cómo se reiniciarán las clases en todo el estado.

Hernández Gutiérrez detalló que el regreso a las actividades se dará en todo Michoacán de manera simultánea y homogénea, no obstante, declaró que no existe una fecha exacta para que esto suceda.