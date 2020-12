En Morena requerimos perfiles con ideas nuevas, sin desgaste político ni social: Mirna Acosta

Para la presidenta municipal de Copándaro y Coordinadora de Alcaldes de Morena en Michoacán, Mirna Acosta Tena, el perfil adecuado para gobernar Michoacán en 2021 debe ser alguien que represente las nuevas realidades, “no podemos aplicar fórmulas gastadas a problemas nuevos, es más, ni siquiera para resolver problemas añejos debemos utilizar estrategias que no funcionaron, debemos reinventar la manera de hacer política en la entidad, en particular Morena, ya que vamos a ganar 2021”, sostuvo.

“En Copándaro hemos implementado un gabinete paritario, hemos generado ahorros y gestión de recursos para dotar de obras a cada una de nuestras comunidades y tenencias, estamos ejecutando obra como nunca y arrancamos hace poco la primera etapa del andador turístico en San Agustín. Le estamos apostando a detonar el empleo y desarrollo en el turismo, una vocación que nos ha hecho ya famosos en la región, nuestra visión parte de la necesidad de dejar de lado la política tradicional, así como la manera obsoleta de ejercer la función pública, situación que es perfectamente posible replicar a nivel estatal”, señaló Acosta Tena.

Recientemente hemos visto encuestas de todos colores y sabores en la entidad, con miras al proceso electoral de 2021, ante lo cual la joven política copandarense expresó que “quien paga manda ¿has notado que cada aspirante, hombre o mujer, va encabezando su respectiva encuesta? La sociedad es crítica, a ese tipo de estrategias viejas es a las que me refería al inicio, debemos dejar de lado esas fórmulas o el gasto económico brutal que encarece todo proceso electoral, mismo Andrés Manuel López Obrador, nuestro Presidente de México, expresó alguna vez que quien paga para ganar, gana para robar, no estamos de acuerdo en ello como militantes de Morena”, sostuvo, al tiempo que dijo que en el proceso electoral michoacano de 2021 ganará quien más se apegue al principio de “no robar, no mentir y no traicionar”, señaló.

Esta semana Acosta Tena expresó su intención de registrarse el próximo sábado en la Ciudad de México como aspirante a la candidatura por la gubernatura de Michoacán, convirtiéndose en el perfil con menos puntos negativos y mayor crecimiento, en las distintas mediciones, “soy la aspirante con menor edad y mayor experiencia en elecciones constitucionales, he participado en las tres últimas elecciones, y he desempeñado distintos cargos públicos, tanto a nivel estatal como municipal, no tengo cola que me pisen y entiendo la realidad michoacana, ya que he recorrido los municipios con FECOM, en la búsqueda de capacitar, empoderar a la mujer y combatir las causas de los feminicidios, al tiempo que estuve dando charlas y reflexiones en el marco de los Círculos de Estudio que abrimos como militantes morenistas en varios puntos de la geografía estatal. Yo no soy de rollos, soy de trabajo”, concluyó.