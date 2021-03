Es el momento de unir esfuerzos, no de polarizar: PRD Michoacán

Morelia, Michoacán a 25 de Marzo de 2021.-El representante del Partido de la Revolución Democrática (PRD) ante el Instituto Electoral de Michoacán (IEM), David Alejandro Morelos Bravo, subrayó que hoy es el momento de unir esfuerzos y no de polarizar.

Destacó que las tres fuerzas políticas que integran el Equipo por Michoacán, Partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), han coincidido en que lo más importante es Michoacán y su gente.

Morelos Bravo explicó que una vez realizado el registro ante el IEM, del Ingeniero. Carlos Herrera Tello como candidato al gobierno del estado por los tres partidos políticos, se plasma la voluntad de establecer un equipo que más allá de colores.

“Nos une el deseo de continuar construyendo mejores condiciones para Michoacán, de transmitirle a la ciudadanía certeza, garantizar el Estado de Derecho, la recuperación económica, las libertades públicas y dar a la ciudadanía la oportunidad que sean agentes de desarrollo”, enfatizó.

El representante del PRD ante el IEM, dijo que es momento de unir esfuerzos; y no de dividir ni polarizar. Es momento de seguir construyendo y fortaleciendo nuestras instituciones, las libertades que tenemos y generar los equilibrios que permitan darle rumbo a la entidad y al país hacia un futuro verdaderamente democrático.

Con la finalidad de que la ciudadanía conozca en qué consiste la candidatura en común y cuál es el objetivo de caminar juntos las tres principales fuerzas políticas en este proceso electoral 2021 se diseñó el Decálogo “Equipo Por Michoacán”.

1.- Somos diferentes, pero nos une Michoacán: Por primera vez vamos juntos y no por ue seamos lo mismo, vamos juntos porque la unidad no es uniformidad, la unidad es plural y solo trabajando en un proyecto común podremos sacar adelante a Michoacán.

2.- En tiempos difíciles, la Unidad es el camino: La pandemia del COVID-19 nos ha mostrado la importancia de trabajar unidos para recuperarnos

3.- Nuestra fuerza es el orgullo por nuestra tierra: Somos michoacanos y michoacanas orgullosos de nuestras raíces y tenemos todo para salir adelante-

4.- Morena le ha fallado a México, nosotros no podemos fallarle a Michoacán: El país no va por buen camino, los que triunfaron en el 2018 en nombre de la esperanza, le han fallado a México

5.- Nuestro compromiso va más allá de lo electoral, vamos por un gobierno común

6.- Nuestra apuesta es que las y los michoacanos vivamos mejor

7.- Vamos a trabajar con la gente, con la sociedad

8.- Estamos apostando al futuro

9.- Vamos a trabajar con las mejores mujeres y los mejores hombres de Michoacán

10.- Lo mejor de nosotros está con nosotros: No nos dejemos engañar, no hay proyecto nuevo en este país, quienes se han ido a otras fuerzas políticas lo han hecho movidos por sus intereses, para mantener sus cuotas de poder. Se fueron los bribones y corruptos, lo mejor de nosotros está con nosotros.