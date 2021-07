Es muy irresponsable que Yankel no cierre la boca, afirma Arróniz

Kate Arizmendi | Grupo Marmor

Morelia, Michoacán.- Pese a que ya se instaló la Comisión de Entrega-Recepción y luego de que el Vocero del Comité de Recepción, Yankel Benítez Silva, insistiera en que hay retrasos en el proceso acusando al edil de desconocer la ley y ocultar “algo” en la administración municipal, el alcalde de Morelia Humberto Arróniz dijo que era muy irresponsable que Yankel no cierre la boca.

“Estoy muy molesto porque me parece irresponsable que no cierra la boca no puede controlar sus anchoas de novillero, no es un novato, ya sabe de administración pública”, afirmó.

Dijo no entender la actitud de Yankel al presionar el procedimiento, dado que la ley establece que se está realizando el proceso en tiempo y forma.

Dijo que él ya habló con Alfonso Martínez, presidente electo durante la instalación del Comité de Entrega-Recepción y le comentó que no tomaron como bandera la denuncia contra las irregularidades de su administración si no que toda vez que no fueron atendidas se fueron aplazando y están vigentes todas, por eso le preocupaba la continuación de estos elementos.

Finalizó expresando que no está en su intención criticar a Yankel, porque debe actuar con prudencia e institucionalidad.