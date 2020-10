“Esta niña con unos golpes aflojaba”; exhiben a profesores de la UNAM por sus comentarios misóginos (+VIDEOS)

"Como ahora no es presencial (la clase) no te puedo proponer sexo así que no se me ocurre”, se escucha decir a un maestro.

Ciudad de México.- Alumnas de la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México, iniciaron un paro virtual de actividades debido a la denuncia de que un profesor de la institución había violado a una joven y seguía dando clases ahí.

Además, la Colectiva Toffana integrada por alumnas y activistas de la Facultad de Química exhibieron a un maestro, identificado como Mario Chin, de la Facultad de Ingeniería, por sus comentarios misóginos durante clases.

A través de redes sociales compartieron un video, en dónde se escucha al profesor relatar “hay una niña que le decían la bolsa de hielo de oro, ¿ustedes saben por qué? No crean que por fría, ¿eh? (…) A esta niña le llaman la bolsa de hielo de oro porque esta niña con unos golpes aflojaba”.

Además, en otro video exponen al profesor Arturo Zentella, quien le falta el respeto a una alumna, luego de que ella le preguntó “sé que los materiales adjuntos en un drive no sustituyen la clase y por eso le pregunto, ¿Qué qué es lo que podría hacer?”, a lo que el profesor contesta “pues como ahora no es presencial no te puedo proponer sexo así que no se me ocurre”.

Arturo ya había sido exhibido por amenazar a sus alumnos si no le hablaban de “tú”; “los que me hablen de usted y no me digan Arturo, yo les sugiero que cuando tengan oportunidad y así lo consideren pertinente que vayan y chingu*en a su p*nche p*ta madre”.

A través de un comunicado la UNAM informó que separará a dos profesores de “todo contacto con alumnos”, aunque se desconoce los nombres de los mismos.

