‘Estaba temblando de miedo’… joven denuncia en redes sociales acoso sexual

En redes sociales, una joven saltillense denunció el acoso sexual que sufrió el martes pasado al subir a la ruta Periférico a plena luz del día.

La joven relata que al encontrarse sentada en el transporte público revisando su celular, sintió que una persona se le acercó, pero al estar el camión lleno y con el ajetreo del mismo, no presto tanta atención.

Fue cuando al ser más insistente el contacto, se percató de que un hombre estaba a lado suyo y tenía su miembro fuera del pantalón aunque cubierto por una larga playera.

“Yo no me di cuenta desde un principio por que el tipo traia una playera larga y guanga por eso digo que no se si lo hizo a propósito osea que piensan no les da vergüenza”, dijo la joven en su poblicación.

Con temor y llena de indignación, la mujer increpó al hombre el cual solo se agacho, mientras que ella denunció el abuso al ayudante del chofer para luego bajar de la unidad, cuatro cuadras antes de llegar a su destino.

“Estaba temblando de miedo y de coraje me tube que bajar, aún estaba como a 4 cuadras de mi casa, en la puerta iba un ayudante del chofer o no se que sean los chavos que llevan en la puerta platicando con ellos y al bajarme a el fue al que le dije que por favor le dijera al chofer que el tipo que venía atras de camisa rayada pues lo que me venía haciendo ya me baje y ya no supe que pasó después”

Hola…. Nunca hago esto pero hoy si me dio mucho coraje no se por que siempre me pasan estas cosas a mi ☹️antes me… Posted by Yulisa Niño on Tuesday, January 21, 2020

Los comentarios en la publicacíon no se hicieron esperar, pues otras mujeres platicaron sus experiencias en el transporte público:

“Hola tengo 16 años y a mí ya me pasó 2 veces las dos veces fueron cuando iba de regreso a mi casa, eran como las 8:30 de la noche en adelante la primera vez fue un viejo asqueroso venía tomado entonces yo traía falda osea y no está corta que digamos pero entonces él me empezó a tocar las piernas, pero un pasajero se dio cuenta entonces lo que hizo es que me jaló para el otro lado entonces pues ya hicieron que se bajará del camión”

“A mi hija le pasó lo mismo pero un pasajero hombre la defendió le dio mucho miedo, el chofer le dijo al tipo que se bajara y dejará de molestar a las mujeres. Cuando me platicó mi hija el suceso, me enoje mucho, le dije que gritara y le dijera a los pasajeros lo que sucedía. Para que lo vieran y supieran quién es el tipo“.

“Me tocó en una 1B, un señor llevaba una revista pornográfica y la ponía en alto para que las personas que íbamos atras viéramos, se bajó en Pedro Aranda”

En otros mensajes los usuarios culpan a los choferes y a los propios pasajeros, pues cuando ocurren casos similares nadie hace algo por las víctimas.

“No es por que una mujer provoque a los hombres que nos pasan estas cosas, yo venía de mi trabajo venia sentada no traigo ropa provocativa ni siquiera venía maquillada, tampoco era noche, eran las 5 de la tarde“, concluyó.

El post tiene más de 700 comentarios y más de mil reacciones.

Con información de Vanguardia.