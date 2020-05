Están asesinando a los pacientes de coronavirus, a nadie le importa porque son de minorías: enfermera de Nueva York

“Ya no sé qué hacer”. Una enfermera estadounidense grabó un desesperado relato sobre la situación que enfrenta cada día en un hospital de Nueva York, uno de los focos mundiales de la pandemia de coronavirus, ante las muertes que, según denuncia, no solo son por el virus, sino por falta de tratamiento e incluso por negligencia, especialmente con los pacientes afroamericanos.

“Sé que no todo el mundo va a sobrevivir, no soy tan inocente. Sé que vamos a tener muchas víctimas. Pero esta gente no está muriendo por coronavirus (…) Te estoy diciendo literalmente que están asesinando a estas personas. Y nadie me escucha”, aseguró Nicole Sirotek, quien trabajó hasta hace pocos días en el hospital Elmhurst, de Queens, una de las zonas más afectadas de la metrópoli.

Sirotek, en un video de 24 minutos, detalló varios ejemplos que aseguró haber presenciado en los que se aplicaron tratamientos que acabaron matando a los pacientes, como intubaciones incorrectas o desfibrilaciones en momentos no apropiados. “Vi a un anestesista colocar un tubo ET y romper un esófago y el tipo se asfixió hasta morir con su propia sangre. El coronavirus no colocó ese tubo incorrectamente”, indicó. Además, afirma que ha reclamado por la situación, pero sus quejas no han sido escuchadas.

“Ni siquiera a las organizaciones de apoyo les importa una mierda esta gente. Literalmente, las vidas de los negros no importan aquí. Y, quiero decir, es bastante triste que alguien que es blanca y vive a cientos de kilómetros de esta ciudad le importe más esta gente que a los de esta ciudad”, expresó Sirotek, enfermera de Nevada que se trasladó para ayudar ante la crisis.

A nadie le importa porque todos son minorías y nosotros estamos en el maldito ‘barrio’. Y eso no está bien. Crecí muy pobre y sé lo que es ser completamente olvidado y que nadie te defienda”, lamentó. En Queens, una desproporcionada cantidad de los contagiados son afroamericanos y latinos, en su mayoría trabajadores esenciales que no tenían opción de quedarse en sus casas.

Sirotek, quien trabaja como enfermera desde hace una década, incluso trazó una comparación con el Holocausto. “La única manera de poner esto en contexto para todos es, y esto va a ser una especie de ejemplo extremo, esto es realmente lo único que se me ocurre. Es como si estuviéramos en la Alemania Nazi, y ellos llevaran a los judíos para ponerlos en una cámara de gas, yo soy el que dice ‘oye, esto no es bueno’. No deberíamos hacer esto”.

En ese sentido, también criticó los intentos de comprensión que recibe, ya que los consideró insuficientes. “Entonces todos me dicen: ‘Aguanta, estás haciendo un gran trabajo. No puedes salvar a todo el mundo. Eres increíble. Eres una gran enfermera’. Chicos, sé que soy una maldita gran enfermera. Sé que voy allí y le doy el 500% todos los días. Sé que no estoy siendo negligente. Vale, lo sé, joder. Lo que necesito es que alguien me ayude a salvar a esta gente de ser asesinada. De una negligencia grave y una completa mala gestión médica. Y nadie me está escuchando”, reclamó.

El video se viralizó el pasado miércoles, fecha en la que Estados Unidos celebra el Día Nacional de la Enfermera.

El estado de Nueva York ha reportado más de 330 mil contagios y 25.436 muertes. Aunque las autoridades afirman que el sistema sanitario ha resistido, ya que el número de hospitalizados siempre estuvo debajo de la capacidad de camas, en varios hospitales la situación ha sido grave y los pacientes no siempre recibieron la atención necesaria.

Por el momento, las autoridades del hospital Elmhurst no han respondido sobre las acusaciones realizadas.

