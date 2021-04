“Estoy listo para participar en el debate, pero no lo haré”: Raúl Morón

Kate Arizmendi | Grupo Marmor

Morelia, Michoacán.- Dado que aún no hay un resolutivo referente a la última impugnación emitida al Tribunal del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sobre el caso de Raúl Morón, el ex alcalde no participará en el debate rumbo a la gubernatura, al no ser un candidato registrado.

Fue el propio Morón quién así lo dio a conocer, al mencionar que espera el Tribunal dé el fallo a su favor entre jueves o viernes, es decir días después del debate organizado por el Instituto Electoral de Michoacán, programado para el miércoles 21 de abril.

“Estoy listo para participar, sé los temas que se abordarán, pero esta vez sólo lo veré”, afirmó.

Mencionó que no participar en esta actividad no le representa ninguna desventaja, ya que en sus recorridos por diversas regiones del estado ha podido ser testigo del entusiasmo que hay por Morena y su próxima candidatura.

Recordó que la documentación de su nueva impugnación, solicita al Tribunal un resolutivo definitivo, lo antes posible.