Estudiantes exigen vacunación contra el Covid antes de regresar a las aulas

Naomi Carmona / Grupo Marmor

Morelia, Michoacán.- Estudiantes que forman parte de la organización Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios “Rafael Ramírez” (FNERRR), exigen ser vacunados contra el Covid-19 antes de regresar a clases presenciales, señalando que el gobierno federal ha fallado en el plan de inmunización nacional.

Osvaldo Domínguez vocero de la FNERRR, mencionó que, ya que fueron ignorados cuando meses antes aseguraron no habían condiciones en el país para regresar a los salones de clases, esta vez exigen se les asegure inmunidad con la vacuna para no poner en riesgo su salud.

“Como tal no estamos rechazando el regreso a las aulas, estamos diciendo que no estamos de acuerdo en que no hay condiciones y estamos solicitando simplemente esas condiciones e infraestructura, o n todo caso vacunación para estudiante, no es un capricho es simplemente pedir seguridad, es un derecho para todos y el gobierno quiere deslindare diciendo que es un regreso voluntario”.

Reiteraron que el anuncio del regreso a clases presenciales, es un tema electorero del gobierno federal y el partido central, MORENA.

Por último, el joven estudiante señaló al plan de vacunación nacional como una estrategia “mal hecha” y sin estructura.