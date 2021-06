Exhorta SSM a la donación altruista de sangre

Morelia, Michoacán, a 14 de junio de 2021.– Desde el inicio de la contingencia sanitaria por COVID-19, el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea (CETS) de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), registró un decremento en su captación de 40 y 20 por ciento en 2020 y 2021, respectivamente.

Sin embargo, la institución no ha registrado desabasto de hemocomponentes y ha logrado abastecer a 20 hospitales de los servicios de salud, que requieren de manera permanente de estos insumos para sus pacientes.

Durante este 2021, la captación ha ido aumentando, sin embargo, aún se registra disminución del 20 por ciento, por ello, el exhorto a la población a donar sangre de manera altruista en beneficio de las y los michoacanos que así lo requieren para la mejora de su salud.

Ante ello, la titular de la dependencia Diana Carpio Ríos, agradeció a todas y todos los donantes altruistas, quienes les dan oportunidad de vida a otras personas.

La SSM es una institución pública cuya razón de ser es atender a los que no tienen garantía en materia de salud porque carecen de trabajo formal, lo que representa 3.3 millones de michoacanos. En este caso se cuenta con equipos necesarios, lo que coloca al CETS como uno de los mejores del país.

Destacó, que en 2015 se tuvo un registro de 6 mil donaciones y en 2019 se alcanzaron 25 mil, gracias al trabajo comprometido de un ejército de personas valiosas; así mismo se logró la recolección de más de 2 mil paquetes de plasma para apoyar y salvar la vida de pacientes COVID-19.

Carpio Ríos puntualizó: “La donación de sangre es una herramienta tecnológica, porque se ocupan grandes equipos que desagregan la sangre que se le extrae a una persona para que generen componentes, porque una donación no sólo sirve para un individuo, nos genera plasma, eritrocitos (para hemorragias), plaquetas, concentrados y cada que una persona dona salva la vida de 4 a 5 personas, sigamos donando para salvar vidas”.

De acuerdo con Astrid Revuelta Torres, donante asidua y miembro de la Asociación Civil “Este es el Momento”, la institución nace de la necesidad de ver el peregrinar de muchas familias de otros municipios o estados que estaban a las afueras del Hospital Infantil “Eva Sámano de López Mateos” que ocupaban donadores para su niños y niñas.

Es así que en marzo de 2017 se conformó la AC., en la que se conjuntaron esfuerzos para apoyar a estas familias, y se comenzaron a realizar campañas de donación altruista, donde hasta el momento se han beneficiado mil 490 personas.

Con esta acción, hemos ayudado a salvar la vida de niñas, niños y muchos pacientes, además hemos incorporado este año 300 nuevos jóvenes donantes voluntarios, finalizó, Revuelta Torres.

Lo anterior fue declarado en el marco del “Día Mundial del Donante de Sangre” con el lema “Dona sangre para que el mundo siga latiendo”, a celebrarse el 14 de junio de cada año, mensaje que pretende generar conciencia pública para contar con donaciones de sangre periódicas y no remuneradas, además de brindar un agradecimiento al donante altruista.

Recordar que donar no sólo beneficia a los pacientes, sino a los propios donantes, ya que este proceso ayuda a estimular la producción de nuevas células sanguíneas en el cuerpo, reduce el riesgo de padecer infartos y accidentes cardiovasculares, depura los triglicéridos, limpia los niveles de hierro de la sangre y mejora el flujo sanguíneo del donador.

En caso de estar interesados, acudir con un mínimo de 4 horas de ayuno, ser mayores de 18 años y menores de 65 años, no haber sido operado de cirugía mayor en los últimos 6 meses, no estar utilizando antibióticos, no haber sido sometido a cirugías bucales en la última semana, no padecer epilepsia, no ser usuario de drogas intravenosas, no tener alguno de los factores de riesgo.

Los voluntarios pueden acercarse al CETS, de lunes a viernes de 07:30 a 19:00 horas; sábados, domingos y días festivos de 08:00 a 18:00 horas; y para programar citas, se debe llamar al teléfono 44 33 24 39 19 extensión 118.